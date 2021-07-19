三級警戒延長，新北市各公所自從5月中旬後調解業務全面停擺，案件堆積如山。法制局指出，目前全市已累積千件調解案件仍待處理，由於不少告訴乃論案件有6個月的刑事追訴期，不少民眾擔憂延誤，紛紛打去協調委員會詢問，有調解委員會直言，警戒後的1、2周電話接到手軟，目前已累積約200件案件待調解，解封後勢必得加速趕工才能解決。

法制局說，三級警戒期間，區公所可自行決定調解委員會是否啟動，依造防疫指引運作，若要運行就須避免室內5人以下群聚，但在調解案執行必須有調解委員、當事人，未成年當事人也必須有代理人或輔佐人從旁協助，實體調解仍有困難，因此多數調解委員會仍全面暫停。

法制局表示，板橋、中和、永和、新莊、土城5區調解委員會往年案件量較多，今年5至6月受理案件量總計為1373件，相較去年同期2595件，減少了52.9％，不過受三級警戒影響，5、6月案件仍尚待處理，為避免民眾喪失案件追訴權利，不少調解委員會建議當事人直接採司法途徑。

樹林區調解委員會表示，轄內調解有70％至80％都是車禍案件，實施三級警戒時，原本5、6月排定的調解案都必須先暫停，不少民眾都擔心會錯過6個月的告訴期，紛紛打電話詢問該如何處理，不過調解委員會都會一一告知已申請調解的民眾，因此後半月就不常聽到民眾再反應。

樹林區調解委員會說，由於法院的調解服務也暫停，因此調解委員通常會建議民眾直接做提告，若是車禍等小型案件，開庭後仍會轉至調解委員會作調解程序；雖然目前已累積數百件調解案待解決，但解封後已規畫增加調解場次，加速案件服務量，保障民眾權益。