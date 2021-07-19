BRING THAT ENERGY 🗣 pic.twitter.com/6Z6h58lrpS — USA Basketball (@usabasketball) July 19 2021

看來美國男籃做好前往東京奧運的準備了！美國隊19日在拉斯維加斯進行最後1場熱身賽，靠著4人得分上雙，終場83比76擊退上屆世界盃冠軍西班牙，熱身賽共拿2勝2敗，接著飛往日本參加東奧，且等待戴文布克、米德頓與哈勒戴3大主力趕來會合。

美國男籃排出利拉德、拉文、塔圖、杜蘭特與卓雷蒙格林的先發陣容面對西班牙，開賽雖一度打出9比3攻勢，卻被西班牙隨即追上，甚至反以18比12領先，打完首節，西班牙以18比14領先，杜蘭特雖打滿首節，卻僅5投中1、得到2分。

來到次節，美國男籃的三分外線總算甦醒，才剛加盟的凱爾登強生率先投進三分球，隨後杜蘭特、利拉德等人也投入三分砲火，上半場結束，美國追成36比38的緊繃局面，杜蘭特與利拉德半場各拿11分，西班牙則以盧比歐14分最高。

下半場開打後，兩隊命中率仍然低迷，不過美國男籃終於靠著利拉德在第3節還剩3分33秒的三分球，帶起一波15比1猛攻，美國反以57比47大幅超前，打完前3節，美國57比50續保領先，利拉德貢獻14分，凱爾登強生也有13分。

美國男籃末節一開始就靠拉文、葛蘭特各1個三分球，打出8比2小高潮，擴大差距到雙位數，甚至一度領先到16分之多，儘管場上局面大勢底定，美國總教練帕波維奇仍把利拉德、杜蘭特兩大主力留到最後1分25秒才願意換下場休息。

利拉德替美國男籃貢獻19分、6助攻、4籃板、4抄截與2火鍋的全能數據，凱爾登強生也有17分，杜蘭特14分、2助攻與2籃板，拉文13分；西班牙以盧比歐23分最高，赫曼戈梅茲也有11分，湖人中鋒馬克蓋索10分、5籃板及2助攻。