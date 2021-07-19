科技股下挫 恒指早盤跌近500點 11:002021/07/19 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受上週五美股三大指數下跌影響，香港恒生指數19日早盤開低逾200點。之後科技股持續下探，更拉低恒指大盤下挫，早盤一度跌近500點。 恒指19日開低218點報27786點；截至10點12分，報27510.97點，下跌493.71點，跌幅1.76％。 國企指數開低94點報10058點；現報9959.41點，下跌193.54點，跌幅1.91％。 科指低開104點或1.4％，報7509點；現報7434.44點，下跌179.9點，跌幅2.36％。 權王台積電疲弱 台股早盤下跌逾60點 人民幣在岸價早盤跌逾百點 #恒指 #早盤 #點報 #現報 #下跌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《盤中解析》台積閃綠光 台股挫百點 12:012021/07/19 財經 《港股》科技疲弱 恆生跌破兩萬八 10:192021/07/19 財經 《商情》美元走強 LME期銅跌0.50％ 11:442021/07/19 財經 《商情》需求強勁 紐約棉花反彈近1％ 10:022021/07/19 財經 《類股》鋼市H2續旺 鋼鐵股奮起 10:192021/07/19 財經 千億資金緊盯超級航運周 04:102021/07/19 財經要聞 《電子零件》台達電海英俊：缺料趨緩 電動車催油門 11:102021/07/19 財經 《國際油價》原油亞洲電子盤回落 10:532021/07/19 財經 超級航海周 貨櫃三雄動見觀瞻 04:102021/07/19 財經焦點 《期貨》跟跌美股 期貨盤盡墨 09:112021/07/19 財經 《產業分析》航運股上周拉尾盤 本周關注五焦點 07:462021/07/19 財經 財經熱門新聞 39歲定存1500萬 遭理專臭罵「不會理財」真相曝光網全怒了 - 財經 內外資大逃殺 台積電600爆掉 散戶回頭找這3檔 - 財經 《其他電子》外資升價 尖點高升 - 財經 - 時報資訊 台灣第3代半導體神秘大咖 靠這3場關鍵戰役稱霸業界 - 財經 運價狂飆 美供應鏈陷巨大災難 企業曝真實慘況 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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