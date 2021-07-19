受上週五美股三大指數下跌影響，香港恒生指數19日早盤開低逾200點。之後科技股持續下探，更拉低恒指大盤下挫，早盤一度跌近500點。

恒指19日開低218點報27786點；截至10點12分，報27510.97點，下跌493.71點，跌幅1.76％。

國企指數開低94點報10058點；現報9959.41點，下跌193.54點，跌幅1.91％。

科指低開104點或1.4％，報7509點；現報7434.44點，下跌179.9點，跌幅2.36％。

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