LINE是在台盛行率最高的即時通訊平台，用戶高達2100萬人，因此每一次改版可說都牽動許多人的敏感神經。如果你都是即時更新app的話，或許你已經悄悄發現不少近期推出的新功能了！快來瞧瞧LINE app 11.12.0版本帶來的三大更新吧！

LINE app 11.12.0加入三大新功能，分別是長按選單介面優化、LINE STORE下載流程優化，以及Keep介面優化。（摘自LINE官方部落格）

一、長按選單介面優化、支援複製部分文字（雙平台）

升級到11.12.0版本後，LINE聊天室的選單介面有明顯地改變。原本的長按選單加上了圖示，讓你點選的時候更直覺了！此外，點選「複製」時，可以選擇想要複製的部分。有時候只想複製重點或是擷取片段文字，配上新功能更好用。

LINE指出，此項更新適用於：一般聊天室、官方帳號、LINE社群和Keep官方帳號。而長按選單順序會根據上述適用種類而不同。

二、LINE STORE下載流程優化（雙平台）

愛買貼圖的用戶們有福啦！更新至11.12.0版本後，只要是在LINE STORE購買貼圖或表情貼的用戶們，購買完成後可以直接在聊天室的貼圖欄位直接下載使用，整個流程更快速，買完就可以馬上派上用場！

三、Keep「新增檔案」位置變更、選取檔案介面優化（雙平台）

在最新版本中，在Keep的介面裡點選右下角的綠色「+」即可選擇想加入的類別（文字、照片、影片、檔案或特輯）。另外，想要選取Keep項目時，點選右上角的小勾勾即可。這兩項優化不但讓介面更清爽、也讓用戶使用起來更清楚。

本次的三大新功能，都是iOS以及Android版本皆支援，非常貼心。根據LINE官方部落格說明，Android平台11.12.0版將於近日上線，iOS版已於2021.7.13上線，代表iPhone用戶即刻就能體驗最新LINE app新功能囉。