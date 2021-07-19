日媒報導，日本首相菅義偉與韓國總統文在寅將藉由東京奧運開幕，在23 日首次會面；青瓦台對此表示，雙方尚在進行商議，能否順利會面仍是未知數。

日本讀賣新聞今天報導，日本首相菅義偉與韓國總統文在寅23日將舉行首次面對面峰會。

韓聯社引述青瓦台高層官員書面回應報導，對於最後關頭可能影響會談的問題，目前尚未找出日方接受的解決方案，文在寅是否能順利訪日及舉行會談仍是未知數。

報導推測，官員所稱「影響會談的問題」，可能是日本駐韓大使館總括公使（副大使）相馬弘尚日前針對文在寅的不當發言。媒體報導，相馬弘尚接受訪問時稱日本「根本沒空關心日韓關係」，批評文在寅表態有意配合東奧訪日的行為是「自慰」。

日本駐韓大使相星孝一就此發布聲明表示，相馬弘尚的發言極為不恰當，但未證實相馬弘尚實際發言內容。

青瓦台與民溝通首席秘書朴秀賢今天接受廣播訪問時表示，不會以特定發言判斷日本立場；並表示文在寅訪日相關事宜尚未敲定，可能在今天之內最終決定。

日韓關係近期持續惡化，韓國民眾甚至要求杯葛東奧，不贊成文在寅出席。不過，朴秀賢今天表示，在此事遵從民意雖然很容易，但以總統立場來看，也要考慮可能走上另一條孤獨道路的可能性。（編輯：陳惠珍）1100719