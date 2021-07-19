國內疫情三級警戒至7月26日，並且自7月13日起微解封，民眾仍希望儘速降至二級；衛福部回應，三級警戒降級並非不可能，但是必須要先做好一些準備措施。在三級警戒降到二級的預期下，觀光飯店等個股今早提前展開慶祝行情。鳳凰(5706)、新天地(8940)及夏都(2722)等個股領漲。

攤開上市櫃餐飲集團日前陸續公告的6月營收情況，其中，經營餐飲、婚宴會館的新天地6月營收僅317萬元，年減幅度超過9成；擁有晶宴會館的御頂(3522)6月營收也同樣只有421萬元，年減幅也逼近9成。漢來美食(1268)也在6月全台餐廳禁內用之下，衝擊6月營運，6月營收年減79.88％；以韓式料理起家的豆府(2752)餐飲集團，6月營收也年減61.28％；瓦城(2729)則年減43.86％；至於王品(2727)集團則因大陸事業群年增3成以上，使得兩岸合併營收僅年減28.24％，若只單看台灣事業群，營收則年減56.22％。

雖然受到疫情三級警戒衝擊，餐飲觀光族群營收慘淡，不過，也意味著警戒降級後可能帶來的報復性消費。鳳凰2021年上半年自結合併營收0.47億元、年減88.44％，為同期次低。首季本業虧損0.14億元，但虧損為1年低點，配合認列土地建物處分收益0.69億元挹注，使歸屬母公司稅後淨利0.57億元、每股盈餘0.87元，逆勢雙創近1年半高點。鳳凰多角化經營布局餐飲及健身產業，隨著13日起健身房等運動場館「微解封」，旗下「Fitnexx菲尼克斯健身空間」因定位訴求為「個人專屬的獨立訓練空間」，健身環境較隱私、且不須與他人共用器材，更符合防疫規範，有助增添營收動能。