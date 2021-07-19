MSI微星(2377)經營電競PC/NB品牌有成，今再宣布推出最新款電競椅MAG CH130 I REPELTEK FABRIC和MAG CH130 I FABRIC防水耐刮系列。

電競椅雖然單價高，但強調符合人體工學，久坐也不累，在年輕族群的接受到相當高。因此吸引了包括技嘉(2376)和微星等相繼切入該領域。

MAG CH130 I REPELTEK FABRIC電競椅採用採用獨家專利防水防刮製作工法，提供極佳防水和防刮能力，也讓養寵物的玩家，不用擔心寵物的破壞力，安心使用。MAG CH130 I REPELTEK FABRIC 所採用的布料耐磨係數超過50,000轉，耐磨性高，也能提高使用壽命。除此之外，MAG CH130 I REPELTEK FABRIC也有極佳防水功能，即使不小心將液體灑在上面，液體會凝結在織物表面，便於清潔。

MSI MAG CH130 I系列電競椅設計以賽車座椅為基礎，強調支撐性和舒適性。加寬52cm、加深57cm的座椅，以及符合人體工學結構，幫助放鬆身體。高密度定型海綿觸感好，不易變形。堅固的框架與五星級鋼製底座（承重150公斤）提供高耐用的支撐力，適合人高馬大的玩家。同時，MAG CH130 I系列電競椅也提供可調整式斜躺設計，可傾斜15度至150度，滿足在長時間工作或遊戲下也能獲得短暫休憩。