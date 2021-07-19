《怪物奇兵：全新世代》北美首周票房告捷，周末開出3170萬美元票房（新台幣8.9億），不僅遠超過預估的2000萬美元，還達到華納電影疫情以來的最高峰。這部電影上映之前飽受批評，除了電影本身的問題，一大部分來自討厭主角詹姆斯(LeBron James)的酸民。票房開紅盤之後，詹姆斯心情愉悅，發了一句推文問候大家：「哈囉酸民們！」

前一周北美票房冠軍是迪士尼漫威的《黑寡婦》，該片本周下滑到2630萬美元，被剛出爐的怪物奇兵超車。這對於《黑寡婦》是相當沉重的跌幅，該片首周衝出8000萬美元，創下疫情以來的新高，但全美戲院業者協會批評《黑寡婦》第2周的疲軟表現，主要是他們不滿迪士尼在自家平台Disney Plus同步上映，分走了戲院大約6000萬美元票房。

《怪物奇兵：全新世代》的成本亦高達1.5億美元，直追華納前一部大作《哥吉拉大戰金剛》，不過他們也刷新了《哥吉拉大戰金剛》在今年3月創下的疫情後華納首周票房紀錄，當時哥吉拉首周開出2820萬美元，外界估計要3.3億美元才能打平收支，最終哥吉拉全球總票房衝到4.6億美元，絕大部分來自海外市場。

無論如何，在酸民負評轟炸、專業影評看衰、HBO Max平台搶食觀眾之際，《怪物奇兵：全新世代》站穩了戲院上映的第一步。部分要歸功於麥可喬丹(Michael Jordan)在25年前第一集打下的基礎，當年那一輩的青少年都已長大（包括詹姆斯本人），再帶著自己小孩進戲院幫忙衝高續集票房。