人民幣兌美元在岸價19日開盤走弱，跌逾百點。截至10點32分，在岸價報6.4816元，較上個交易日（16日）收盤價6.4678元下跌138個基點，跌幅0.21％。

人民幣兌美元離岸價現報6.4840元，下跌85個基點，跌幅0.13％。

人民幣兌美元中間價19日報6.47元，較上日報價6.4705元上揚5個基點，漲幅0.01％。

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