人民幣在岸價早盤跌逾百點 11:102021/07/19 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元在岸價19日開盤走弱，跌逾百點。截至10點32分，在岸價報6.4816元，較上個交易日（16日）收盤價6.4678元下跌138個基點，跌幅0.21％。 人民幣兌美元離岸價現報6.4840元，下跌85個基點，跌幅0.13％。 人民幣兌美元中間價19日報6.47元，較上日報價6.4705元上揚5個基點，漲幅0.01％。 權王台積電疲弱 台股早盤下跌逾60點 《港股》科技疲弱 恆生跌破兩萬八 #上揚 #基點 #跌逾 #跌幅 #人民幣在岸價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中國平安保費收入 罕見衰退 04:102021/07/19 全球財經 科技股下挫 恒指早盤跌近500點 11:002021/07/19 財經 《商情》運價不振 BDI指數續跌逾1％ 09:282021/07/19 財經 《類股》鋼市H2續旺 鋼鐵股奮起 10:192021/07/19 財經 《盤中解析》台積閃綠光 台股挫百點 12:012021/07/19 財經 豐興本週盤價 全面維持平盤 11:002021/07/19 財經 《商情》需求強勁 紐約棉花反彈近1％ 10:022021/07/19 財經 《商情》買盤收斂 拖累紐約期金自1個月高點回落 10:022021/07/19 財經 雙箭頭齊發 台股再攻萬八 美大咖財報起跑 12檔科技股沾光 04:102021/07/19 財經要聞 OPEC＋圓滿落幕油價大跌 04:102021/07/19 財經要聞 《熱門族群》鎳價續漲 不鏽鋼族群剽悍 10:362021/07/19 財經 財經熱門新聞 39歲定存1500萬 遭理專臭罵「不會理財」真相曝光網全怒了 - 財經 內外資大逃殺 台積電600爆掉 散戶回頭找這3檔 - 財經 《其他電子》外資升價 尖點高升 - 財經 - 時報資訊 台灣第3代半導體神秘大咖 靠這3場關鍵戰役稱霸業界 - 財經 運價狂飆 美供應鏈陷巨大災難 企業曝真實慘況 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。