63歲金馬影帝萬梓良近年來因糖尿病纏身，導致頻傳出蒼老、身體狀況不佳，近日他到山西出席商演，卻步履緩慢還需要人家攙扶，讓網友都擔心起他的身體狀況是不是出現問題。

萬梓良近年來都以在大陸接商演為主，近日他出現活動時，笑容可掬、相當有親和力，不過卻被發現他走路不穩，需要身旁的工作人員扶著，才可以上舞台，而登台後雖然賣力演出，看不出異狀，但才進行到一半，他就體力不支，直接在舞台上蹲下去，結果還無法站起來，是主持人見狀才趕緊把他拉起來。

萬梓良需要人攙扶。(圖／翻攝自微博)

而他下舞台也是要靠需多人攙扶，才可以離開，畫面一出讓網友都相當擔心他的健康狀況，但有人表示，他滿臉通紅，推測應該是喝多了，走路才會搖搖晃晃，身體應該沒有什麼太大問題。

萬梓良過去演過不少電影和戲劇，並在古惑仔系列電影中飾演洪興社龍頭「蔣天養」一角令人印象深刻，之後憑著電影《大頭仔》奪得金馬影帝，而他也是周星馳的伯樂，經常向導演大力提攜他，不過兩人近年來疑似鬧翻了，私下都沒連繫。

對此，港星黃一山近日拍片就提到，萬梓良和周星馳是在拍攝電視劇《他來自江湖》時關係變調，因為當時是男二的周星馳因演技、台詞搞笑，鋒芒勝過男主萬梓良，兩人才開始有心結。