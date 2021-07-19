盧秀燕19日視察市立仁愛之家附設日照中心各項環境清消工作。（馮惠宜攝）

盧秀燕判斷三級警戒未來可能宣布降級，台中市未來將以社福系統及教育機構優先解封。（馮惠宜攝）

國內近日新增確診數下降，加上疫苗加速接種，各方認為7月26日後疫情警戒可能降為二級，主張「微微解封」的台中市長盧秀燕19日視察市立仁愛之家附設日照中心時表示，市府未來可能先開放社福及教育機構，相關整配作業會在下午三點疫情指揮中心記者會上說明。

盧秀燕19日在社會局長彭懷真陪同下視察市立仁愛之家附設日照中心各項環境清消工作，關懷服務人員疫苗施打情形，她坦言，市府判斷三級警戒未來可能宣布降級，因此應預先做好準備，面對媒體詢問還有那些行業會隨之解封，她也強調，以社福系統及教育機構為優先。

她解釋，因為這些單位服務的是長者、小朋友以及身障者，市府認為應優先把他們接回來，恢復照顧；至於其他行業仍在盤點當中，會逐步向大家報告。

盧秀燕說，包含仁家日照中心在內的5家老人福利機構附設日照中心，工作人員施打率100％、服務對象92.3％；而社會局66家老人福利機構整體施打率94％，均遠高於中央指引的8成施打率規定。

社會局指出，日照中心除了活動室和用餐空間環境清消，工作人員也為長輩的桌椅、餐具和隔板清潔消毒。疫情期間日照暫停服務，但機構照常運作，其中仁愛之家每日至少2次環境清消；工作人員與長輩分區分流活動，確保室內1.5公尺社交距離；分批用餐避免群聚，用餐區採梅花座並使用隔板；執行照顧工作時，全程佩戴口罩、著手套、防護衣、圍裙及護目鏡等防疫裝備。

社會局表示，由於工作人員接種率達標，而且接種第一劑已滿14天，社會局已輔導機構依照中央指引和檢核表，整備營運空間、人力及每週篩檢計畫等，送社會局核備後儘快恢復日照服務。另，接受日照服務的長輩，也需接種第一劑疫苗且滿14天；若未接種疫苗或接種第一劑疫苗未滿14日，接受服務前須提供三日內快篩陰性證明或解除隔離證明，三級警戒期間須配合每週提供快篩陰性證明。