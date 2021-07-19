超級航運周登場，貨櫃三雄今(19日)股價開高同賀，目前仍分盤交易的長榮上漲7.5元，以186元開出，10點股價再往上至189元，上漲5.8%，陽明開在193元，一度報196.5元，上漲8.5元，漲幅也有4.5%，成交量高居個股之冠。

本周之所以被稱為超級航運周，今日下午將由陽明線上法說會打頭陣，尤其291億元的現金增資案在風雨中募集完成，市場關注董事長鄭貞茂將端出什麼大菜，股價開高後，約20分鐘即爆出12萬張的成交量，接近上午11點，成交量已逾25萬張，包括成交量與成交金額都是上市股排名第一。

航運股王萬海明(20日)將召開股東會，今年大動作造船造櫃，以及重返美國線，都成為市場焦點，股價今開在293元，盤中報297元，上漲11元，漲逾3%。

長榮股東會則將在21日登場，當天也將結束分盤交易的處置。另外，散裝輪商台航、裕民的融券強制回補日分別在21日、23日。

貨櫃三雄長榮第1季EPS為7.04元，5月EPS為2.91元，上半年營收1898.66億元、年增117.32%；陽明前5月EPS為13.3元，上半年營收1355.52億元、年增104.17%；萬海前5月EPS為11.82元，上半年營收866.52億元、年增152.85%。