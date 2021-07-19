台北市曾討論是否要舉債80億元購買第3劑疫苗。新北市長侯友宜19日再次呼籲中央及早購買第三劑疫苗，讓全體國民獲得更好的保護。

被問到新北是否會跟進，侯友宜說，先前Delta病毒還沒進來時，他就呼籲中央要及早部署，買加強版的第三劑來預防Delta侵襲，盼中央及早購買，讓全體的國民不要因為Delta進來，沒有辦法有更好的保護。