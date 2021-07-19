北市考慮舉債買疫苗 侯友宜：中央要及早購買第三劑 11:172021/07/19 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市考慮舉債買疫苗 侯友宜：中央要及早購買第三劑。（新北市政府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市曾討論是否要舉債80億元購買第3劑疫苗。新北市長侯友宜19日再次呼籲中央及早購買第三劑疫苗，讓全體國民獲得更好的保護。 被問到新北是否會跟進，侯友宜說，先前Delta病毒還沒進來時，他就呼籲中央要及早部署，買加強版的第三劑來預防Delta侵襲，盼中央及早購買，讓全體的國民不要因為Delta進來，沒有辦法有更好的保護。 新北今增11確診 5人居隔陰轉陽、3人感染源不明 《電子零件》資料庫中心疫下強將 台達電動車望子成龍 #台北市 #疫苗 #中央 #舉債 #侯友宜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 羅智強贊同柯文哲自購疫苗 網讚：真正超越黨派 10:322021/07/19 政治 林奕華：官員打一劑疫苗還不知足 第二劑還跟人民搶 13:112021/07/19 政治 醫揭英國民眾接種AZ、BNT真實保護力：真的沒差 12:042021/07/19 生活 政院規劃振興券救餐飲 侯友宜：樂見其成 11:362021/07/19 生活 新北沙灘不開放 侯友宜：降級再考慮部分解封 15:452021/07/19 生活 欲舉債自購疫苗 柯文哲酸：國家做得好就用不著我們了 11:292021/07/19 政治 新北＋7 3人與北市感染源有關 04:102021/07/19 地方新聞 香港疫苗接種中心9月底關閉 專家：應延長開放 14:212021/07/19 兩岸 永豐首創信用卡UP分期 舊iPhone可抵卡費 04:102021/07/19 金融．稅務 拚地方採購疫苗 江啟臣邀柯文哲一起找蔡英文談 13:482021/07/19 政治 篩檢站為阻斷傳播鏈功臣 侯友宜：解封後仍會持續運作 11:462021/07/19 生活 生活熱門新聞 烟花撲台7縣市恐發陸警 彭啟明曝放颱風假機率 - 生活 「印度神童」曝疫情高峰時間點 最新影片點名台灣 - 生活 新增24件接種疫苗後死亡事件 AZ、莫德納各半 有人施打當天去世 - 生活 雙颱共舞 第7號颱風「查帕卡」生成 路徑曝光 - 生活 高端疫苗適用20歲以上成人 陳時中曝接種計畫 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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