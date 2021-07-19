林姓男子不滿葉姓友人拖欠修車費，去年手持鋁棒進入葉男住處，找葉理論，遭葉控告侵入住宅、恐嚇罪。但檢察官發現，葉是住在宮廟後方房間，宮廟是公眾任意出入之處，且林持鋁棒棒頭始終朝下，沒有舉起或揮舞動作，認定林男罪嫌不足，將林不起訴。

葉男指控，去年11月16日下午，林男以討債名義，手持鋁棒進入他住處，雙方發生爭吵，林對他恫稱「Ｘ你娘，要讓你死」，讓他心生畏懼報警，警方趕到將林男帶回處理，警訊後依侵入住宅、恐嚇危害安全罪嫌送辦。

檢察官調查時，林男辯稱，他是去追討葉19年前欠他的修車費，葉男住處前面是宮廟擺有神壇，平常大門都是開著的，只有葉外出時才會關門。他拿鋁棒是為了防身，沒有恐嚇意味。

檢察官依據監視器畫面，認為林男進屋後，手上的鋁棒棒頭始終向下，且警方到場後與林對話的9分鐘內，林都沒有舉起或揮舞鋁棒舉動，加上監視器沒有錄音功能，難認林有持鋁棒出言恫嚇及恐嚇犯行。

另檢察官認為，葉的住處是在宮廟後方，時常有公眾出入，無法證明林進入宮廟神壇前方空間，是屬於葉不願他人進入的私領域，難認林有侵入住宅的主觀故意，再加上林、葉原是舊識，為處理債務而進入該處，難謂為法律、道義、習慣等所不許，亦無違反公序良俗，不構成侵入住宅罪，因此依罪嫌不足，將林男不起訴。