中華代表隊19日出發2020 東京奧運專案班機前往日本，圖為羽球國手周天成。（王英豪攝）

中華代表隊19日出發2020 東京奧運專案班機前往日本，圖為羽球國手戴資穎。（王英豪攝）

中華代表隊19日出發2020 東京奧運專案班機前往日本，圖為射體操國手李智凱。（王英豪攝）

東京奧運中華代表團今天上午齊聚台北市松山機場，預計搭乘下午1點搭乘華航包機前往日本，這次總計119位選手、醫療團隊和團本部工作人員出發，其中舉重女神郭婞淳、世界球后戴資穎、拳擊四金釵都背負著奪金希望。

這次搭乘包機飛往日本的代表隊有自由車、跆拳道、划船、輕艇、射箭、柔道、游泳、網球、羽球、射擊、體操、拳擊、桌球與舉重共82位選手和教練，馬術與高爾夫直接從國外赴日，田徑與空手道因為賽程較晚尚未才出發。

第二次參加奧運的划船女子單人雙槳黃義婷表示，第二次參賽所以沒有像上次那麼緊張，不過已有兩個多月沒有下水練習，所以到日本之後必須盡快找回感覺。

黃義婷教練謝茂松說，自從5月初國外比賽之後就只能在路上訓練，義婷的力量進度幅度蠻大，可惜少了水上練習機會，義婷會在最快時間內抓到水感，全力以赴爭取佳績。

射擊好手楊昆弼表示，過去一年狀況不是很好，好在奧運延遲了一年，這一年來的調整讓自己更有把握。

同樣是第二度參賽的田家榛，如今已結婚當媽媽了，田家榛說，上次是2012年倫敦奧運，這次會以比較平淡的心情看待。面對鏡頭，田家榛告訴女兒，要乖乖在家裡聽啊媽的話喔！

田家榛父親、阿公教練田兆枝笑稱，家榛的目標先以進前八為主，再尋求幫助中華隊奪牌。

隨隊前往的隊醫林瀛洲表示，代表團為選手和教練準備了口罩、防護衣和護目鏡，設備相當齊全，希望選手們之間不要共用，以保護自己的安全為重。

行政院長蘇貞昌、教育部潘文忠部長、體育署張少熙署長都將親自送機。蘇貞昌說，這次全球疫情非常嚴重，期勉所有選手都能在健康的狀態下站上奧運殿堂，以最佳實力奪取佳績凱旋歸國。