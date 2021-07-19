受到越南平陽省防疫規定的影響，全球高球桿頭代工龍頭復盛（6670）7月單月營收將減約5％，不過，在降載生產的過程中，為了降低越南疫情對營運的衝擊，復盛在無法調配大陸廠支援產線的情況之下，將優先生產、出貨高單價球具因應。

「這也是沒辦法的事」，復盛發言人許廷儀19日表示，只能盡全力因應，要看越南疫情規定限制到何時？

許廷儀指出，由於越南平陽省下令，省內各工業區企業從7月19日零時起，需符合就地生產、就地吃飯、與就地休息的三就」方案、以及一條路、二地點的原則，因此，復盛越南廠約一半工人就上班，而採降載生產措施。

他說，在復盛的全體營收結構中，非高爾夫產品營收約占20％，大陸高球產品廠約占50％，越南高球產品廠約占30％，受到越南政府防疫規範的影響，復盛越南廠產能也將減少一半左右，使得復盛7月的整體營收約減5％。

許廷儀表示，復盛大陸廠已經滿載，加上不同的球具模型也不同，因此，越南廠降載生產之後，大陸廠並無法遞補生產，復盛已跟下游客戶溝通，部份產品將遞延出貨。

他說，萬一疫情限令持續到8月，整體8月的營收將減少10多％，「這一切都是未知數」，要看越南限疫令，不過，為了降低疫令衝擊，復盛越南廠的生產、出貨，將以高單價產品優先，中低價產品後發。

許廷儀指出，復盛今年第三季和第四季，產能都滿載，因此，即使限疫令結束，也沒有產線可彌補越南限令之下，降載40％到50％生產導致的營收短缺，幸運的是，今年上半年的成績還不錯，全年營運應該不會差太多。