搶防疫宅食商機，天成飯店集團旗下台北天成大飯店、台北花園大酒店及世貿國際會館，即日起至9月30日止共同推出「防疫食刻-星級燉湯」，有佛跳牆、魷魚螺肉蒜、軟骨蛤蠣盅及蟲草菌菇燉雞湯、10人份每盅600元起，精選食材經過精燉慢煨，濃郁醇香、暖身潤養。憑疫苗接種卡享9折優惠，餐點可自取或專車外送，消費滿額更享免費外送服務，常溫燉湯簡單覆熱輕鬆上桌。

天成飯店集團「防疫食刻-星級燉湯」由專業主廚打造出多款暖心暖胃燉湯，佛跳牆，每盅1380元/10人份，以老母雞、金華火腿長時間熬煮成上湯湯底，在甕中依序舖入魚翅、干貝、北菇、雞肉、排骨、芋頭等食材，慢火燉煮多時，香味四溢。

魷魚螺肉蒜每盅980元/10人份，為經典手路酒家菜，選用上等乾魷魚及海螺肉，搭配蒜苗、排骨及芹菜等，調味後以小火費時燉煮，甘甜香氣繚繞，懷念的溫暖古早味。軟骨蛤蠣盅每盅680元/10人份，特選軟骨排骨過水除去雜質，放入鍋中加入杏鮑菇、鴻喜菇、美白菇及蛤蠣，細火熬出軟骨的香醇與蛤蠣的鮮甜，搭配上極具食感且膳食纖維甚高的菌菇，自然清甜好味道。蟲草菌菇燉雞湯每盅600元/10人份，選用特級肉質細緻Q彈的小土雞，搭配優質蟲草與杏鮑菇、鴻喜菇…等多種菌菇，精心燉製多時，濃郁滋味，馥柔香醇令人著迷。