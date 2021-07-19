受疫情全國三級警戒影響，丙級技術檢定測驗延期，全國高級中等學校教育產業工會指出，這將進一步衝擊到技高高三學生報考乙級技術士檢定之資格，連動的嚴重影響學生的升學權益，呼籲教育部重視並妥善處理。

全國進入第三級防疫警戒，原定於5月18日至7月26日舉行的110年第2梯次丙級技術士檢定測驗及在校生專案技能檢定之術科檢定，均延後辦理，而勞動部勞動力發展署技能檢定中心日前已公告，第2梯次丙級技術士檢定學科測驗延至11月7日辦理。

全中教表示，此一延期代表著技術型高中學生今年丙級證照之取得，勢必將延後到11月中以後。由於勞動部規定，技高高三學生須先取得丙級證照才能報考乙級檢定，故本次丙級技術士檢定期程延後之重大改變，將衝擊到技高高三學生報考乙級技術士檢定之資格，連動的嚴重影響學生的升學權益。

全中教指出，因應108新課綱實施後，技高學生明年也將面臨「111技專校院考試及招生政策」重大變革，具乙級技術士證之學生，仍保有四技二專技能優良學生甄審入學管道。此升學管道載明乙級技術士證依各類別專業相關程度對接之強弱，保有優待加分比率4％~15％。

過往每年在5~7月間，學生均可透過勞動部辦理的全國丙級技術士檢定或各區學校辦理之在校生專案技能檢定，7月底前取得各類丙級證照，而技能優異的高三學生，會繼續參加11月舉辦的第3梯次乙級學科檢定，接著在12月至隔年2月間完成乙級術科檢定，並在取得乙級技術士證後順利以技優甄審入學管道。

受疫情嚴，今年5~7月間的技能檢定均暫停辦理，考量疫情緩解後，教師將對要參加檢定的學生提供合適的技能指導及培訓輔導課程，然目前第3梯次乙級技術士檢定尚未決定是否延期或其他配套政策調整的情況下，已造成技高教育現場端教師、學生及家長的焦慮。

教育部回應，將盡速與勞動部勞動力發展署共同會商，就技高學生報名乙級技術士檢定之報名時間及報檢資格等事項，研擬相關配套措施，以維護學生參加技能檢定及技優升學之權益。