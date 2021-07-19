張學仁擁有一身好功夫。（凱特文化經紀提供）

張學仁拍武術廣告。（凱特文化經紀提供）

張學仁拍攝電影《Circle of Bones》片場。（凱特文化經紀提供）

張學仁帶2個女兒為母嬰品牌拍攝，展露好身材。（凱特文化經紀提供）

張學仁帶大女兒Kali拍攝媽咪相關照片 。（凱特文化經紀提供）

錄製Podcast「Kungfu Momma Show 功夫媽媽秀」。（凱特文化經紀提供）

張學仁具有多重身分。（凱特文化經紀提供）

華裔武打女星張學仁（Sarah）與菲律賓籍的導演老公及2個女兒現定居台北，目前還斜槓經營Podcast當播客，以育兒話題打響名號。她演出的2部電影今年分別在美國洛杉磯上映，並在法國坎城影展電影市場展放映，吸引國際目光，堪稱是全方位的「功夫媽媽」。

在美國出生長大張學仁，自幼學習武術，也曾在美國拿過武術冠軍，在得知美國迪士尼公司要拍攝真人版電影《花木蘭》時，在她心中開始有了夢想，那就是成為現代版的花木蘭。在通過迪士尼電影公司的海選第一步之後，終於離她的夢想更加接近了。

張學仁曾在北京中央戲劇學院念書，製作並執導兒童早期發展的紀錄片，在各電影節獲得獎項肯定。她在美國、大陸、菲律賓都參與過不少影視作品，也拍過台灣導演周曉鵬執導的《超級大英雄》、導演吳建新執導的《明若曉溪》，近期則以製作和主演的首部劇情長片《Circle of Bones》，在拉斯維加斯電影節金像獎獲得女主角獎。

去年初疫情爆發時，張學仁在台參與艾美獎導演塞爾吉奧格雷羅的新電影《Blursday》演出，雙方透過Zoom雲端視訊會議和實體指導混合拍攝製作，以時空膠囊概念紀錄全球疫情的100天，呈現生活在洛杉磯、台北和布宜諾斯艾利斯3對情侶的愛情故事，電影預計夏天時，將在洛杉磯的中國戲院首映。

張學仁除了演員、製片、導演身分，生活中也是戲劇學校老師、人妻、人母。她懷孕期間，仍挺著大肚子忙於拍攝、大學演講和其它電影製片公司交流，女超人般的體能令人佩服。她4月生下第2個女兒，2個月便急速恢復身材，近期受邀拍攝媽咪主題照片，難得獻出性感模樣，身材好到令媽咪粉絲羨慕不已。

她這半年來架設的Podcast「Kungfu Momma Show 功夫媽媽秀」經營得有聲有色，邀訪各界專家為育兒有問題的父母解惑，已累積一票忠實聽眾，也吸引家電及母嬰品牌邀約，她笑說：「之前拍電影，臉書粉絲以男生居多，現在則多了很多時尚媽咪交流，感覺可以從更多面向和粉絲接觸，生活處處有靈感。」

今年上半年許多活動仍受疫情影響，她這半年就解鎖人生3件大事，年初與老公在台灣成立電影公司「星八影業」、當二寶媽、主演的首部劇情長片前進法國坎城電影市場展。提到未來規劃，張學仁始終最愛電影事業，她下個目標希望把參與製作的影片推上更大平台，讓從小習武累積的實力和跨國拍片經歷整合發揮到最大，不負一路走來的艱辛。

Sarah Chang Acting Reel 2020