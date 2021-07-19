據中國外交部網站消息，當地時間2021年7月18日，中國國務委員兼外長王毅在阿拉曼與埃及外長舒克里共同出席中埃新冠疫苗合作生產項目實現100萬劑量產儀式。

2020年12月，中埃簽署《關於新冠病毒疫苗合作意向書》。中國企業隨後與埃及企業簽署合作協議，並派技術團隊赴埃落實本地化生產合作。簽署協議僅半年後，中國疫苗在埃本地化生產項目正式灌裝投產，短時間內即實現100萬劑產量。首批疫苗出廠，意味著埃及成為非洲第一個同中國合作生產新冠疫苗的國家。

中國疫苗在埃及實現本地化生產，彰顯了中方推進國際抗疫合作的決心和誠意，是中方積極落實習近平主席關於將疫苗作為全球公共產品重要宣示的具體舉措，也是中方推進全球疫苗公平分配、克服「免疫鴻溝」的重要一步。

該項目不僅對埃及抗擊疫情具有十分重要的意義，也將極大助力非洲和阿拉伯地區早日徹底戰勝新冠疫情。