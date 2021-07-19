國內從5月中旬爆發疫情，補教業已停課兩個月，民進黨立委張廖萬堅、何欣純、吳思瑤今天與補教全國總會召開線上記者會，呼籲教育部追加紓困經費、儘速訂出復課指引，並讓補救業者在7月底前能接種疫苗，以儘速復課，讓家長也能安心。

補教業自5月中停課之後，業者及老師都無收入來源，教育部雖規劃紓困方案，但申請金額已遠遠超過原先匡列的預算數，過半的業者擔心申請不到，微解封首波開放名單也無補教業，讓業者及老師人心惶惶。

立委張廖萬堅指出，截至上周五，申請紓困家數已有1萬442家，總經費高達18億5773萬元，但教育部編列補習班的紓困預算僅8億元，不到業者需求的一半，目前已核定件數為4189件，核定經費已達7億4286萬元，原先匡列的預算只剩5714萬，但仍有過半業者還未獲核定。

他說，目前紓困預算幾乎用罄，教育部應該想辦法再向行政院爭取紓困預算，或者用原有部內的經費移緩濟急，協助補教業度過最寒冷的夏天。補教業者也已陸續造冊，應讓業者儘快施打疫苗，教育部也應訂出補教業的防疫復課指引，讓補習班能配合復課。

立委何欣純說，補教業過去肩負教導學生學習的重責大任，更分攤家長教導照顧孩子的辛勞，及穩定社會的角色與功能。教育部應以防疫優先、訂定指引作為復課依據，加快從業人員疫苗接種，各項清消作業更需加強且到位。

她也批評教育部紓困效率實在太牛步，目前為止總申請案件數1萬0442件，核定案件4189件，比例僅約40％，但是核撥件數只有1285件，比例12％才僅僅1成收到紓困補助，也難怪補教業遍地哀嚎。

立委吳思瑤表示，民間補教團體已自律提出的七大措施，作為未來微解封或是防疫警戒降級之後補習班的防疫標準，教育部應參考這七大措施超前部署。

至於補教業者紓困補助金、紓困貸款的總預算力道不足，她呼籲教育部簡化審核行政流程，協調金管單位協助紓困貸款審核及核撥，並且就滿足紓困條件但預算金額不足部分，向行政院爭取更多紓困預算，或由部內經費移緩濟急補足。

中華民國補習教育全國總會長張有傳在會中提出三大訴求：一、補教從業人員7月底前完成接種疫苗，以利補習班復課；二、訂定營運指引防疫措施並予以解封復課；三、加速對補教業申請紓困補助金、紓困貸款的審核核撥，以達成「補教安學生，家長安工作，疫苗優先打，復課優學習」的目標。

對於綠委和補教界的要求，教育部次長林騰蛟表示，目前紓困審核已在加速，累計明天撥補金額會到3.7億元，由於紓困家數和人數眾多，預算不足，目前紓困補助金和貸款利息補貼約有12億元缺口，教育部長潘文忠已同意從教育部年度預算中移緩濟急來辦理，「請大家放心」。

至於疫苗施打部分，他說，目前各縣市第一階段造冊雖已結束但還未送到教育部，待收到後，第一階段預定8月初可以開打，也建議同時在1922預約平台登記，哪裡快就到哪裡去施打，不足部分教育部也會再爭取。