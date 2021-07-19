英國官方預定在周一推出一項刺激與70多個開發中經濟體進行貿易的新計畫，將簡化雙邊的關稅和貿易規則規定。此為英國自脫歐以來的最新貿易自由化努力。

政府宣布將詳細說明「開發中國家貿易計畫」(Developing Countries Trading Scheme)，該新計畫是建立在歐盟過去既有的計畫基礎上，此前英國仍在歐盟時曾參與該計畫。

英國貿易部長Liz Truss指出，現在的英國是獨立的經濟體，有很大的機會能以不一樣的方式做事。

該計畫將近一步降低與開發中國家，例如巴基斯坦、奈及利亞、印尼等低收入國家的貿易障礙。

除了降低商品進入英國的障礙之外，新計畫還將簡化原產地規則，該規則主要為確定稅收標準，將決定跨境供應鏈的產品是在何處生產。

英國官方表示，在制訂新計畫時，已經參考了美國、日本和歐盟的相關類似計畫。英政府也將在未來八周內對企業和其他相關團體進行意見諮詢。