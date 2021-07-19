因美元走強，加上美國零售銷售報告數據優於預期，進而削弱黃金避險需求，令買盤減少，以致金價延續前一日跌勢，另外白銀跌逾1%；截至台北時間7月19日上午11點15分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

8月黃金下跌3.1美元，報每盎司1811.9美元。

9月白銀下跌0.295美元，報每盎司25.5美元。

10月白金下跌9.3美元，報每盎司1099.2美元。

9月鈀金下跌4.3美元，報每盎司2633美元。(商品行情網)

《期貨》跟跌美股 期貨盤盡墨
《國際油價》原油亞洲電子盤回落
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