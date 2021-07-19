《商情》黃金亞洲電子盤續跌 11:272021/07/19 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因美元走強，加上美國零售銷售報告數據優於預期，進而削弱黃金避險需求，令買盤減少，以致金價延續前一日跌勢，另外白銀跌逾1%；截至台北時間7月19日上午11點15分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 8月黃金下跌3.1美元，報每盎司1811.9美元。 9月白銀下跌0.295美元，報每盎司25.5美元。 10月白金下跌9.3美元，報每盎司1099.2美元。 9月鈀金下跌4.3美元，報每盎司2633美元。(商品行情網) 《期貨》跟跌美股 期貨盤盡墨 《國際油價》原油亞洲電子盤回落 #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #白銀 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》買盤回補 大阪期膠續彈 10:022021/07/19 財經 《電子零件》台達電決配息5.5元 明除息今遇空襲 11:102021/07/19 財經 《鋼鐵股》中鴻8月內銷平盤 外銷平高盤 15:082021/07/19 財經 不斷更新》電子股領跌 台股跌逾160點 鋼鐵人、航海王撐盤 09:092021/07/19 財經 《晨間解盤》萬八區間震盪或碎步盤堅(倫元投顧提供) 07:462021/07/19 財經 《鋼鐵股》豐興盤價 連兩周持平 10:532021/07/19 財經 《商情》買盤收斂 拖累紐約期金自1個月高點回落 10:022021/07/19 財經 《類股》鋼市H2續旺 鋼鐵股奮起 10:192021/07/19 財經 《盤後解析》「積」弱不振 失守17800 15:252021/07/19 財經 8月擬加收塞港費 亞洲製造業傷荷包 04:102021/07/19 財經要聞 《盤中解析》台積閃綠光 台股挫百點 12:012021/07/19 財經 財經熱門新聞 內外資大逃殺 台積電600爆掉 散戶回頭找這3檔 - 財經 台灣第3代半導體神秘大咖 靠這3場關鍵戰役稱霸業界 - 財經 碳中和概念股懶人包 太陽能、風電股的機會來了！ - 財經 陽明19日召開線上法說 - 財經 - 工商 馬國封城 爆MCU缺貨漲翻天 散戶追強勢股或補漲股 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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