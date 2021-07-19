為期四個月的「夏月電價」六月一日上路，但台灣從五月中進入三級警戒狀態，民眾宅在家狂用電，六月電費恐更暴增。對此，民進黨立委鄭運鵬表示，行政院本決定六月不實施夏月電價，但因五六月的合併帳單來不及調整，所以會先付後退，等下期帳單七八月扣回。

鄭運鵬今（19日）在臉書發文表示，六月因為三級警戒，行政院月中決定不實施夏月電價，但是五六月的合併帳單來不及調整確認會先付後退，下一期帳單七八月會扣回。因為家庭可能會多出幾千元，講實在雖然每年都會發生，金額還是不小。

此外，鄭運鵬透露，本週，黨團和行政院正在溝通七月還在三級警戒，也不實施夏月電價，這星期四的行政院院會確認。許多網友也在其PO文底下留言表示，「台電為什麼不儘快把會扣回的部分做公告呢？平白讓人誤會吃豆腐，每一個小問題累積就變成民怨了」、「看看能不能今年都別收夏季電價了，不然真的難過」。

為了引導民眾在夏天節電，台電每年6到9月都會實行「夏月電價」，但今年適逢疫情，民眾宅在家狂用電，六月電費恐更暴增。對此，經濟部上月時十四日鬆口表示，考量國人疫情期間配合政府防疫，盡量居家減少外出，為減輕民眾負擔，指示台電評估執政黨團主張對民眾助益以及對供電的影響。據悉，這些電費減免及優惠紓困經費，將全由台電自行吸收。