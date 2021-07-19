搶救餐飲業，行政院擬再度發放振興券，新北市長侯友宜表示，三級警戒餐飲業等百業蕭條，不管是振興券或是其他的方式，只要有助於這些受到傷害的行業及早恢復生氣，讓台灣的經濟能夠再度的往前走，他都樂見其成。

侯友宜說，在防疫這一段時間裡面，餐飲業因在警戒三級受到嚴重的衝擊，更應該及早讓餐飲業或是受到傷害的其他行業，能夠快速的經濟復甦。