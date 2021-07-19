政院規劃振興券救餐飲 侯友宜：樂見其成 11:362021/07/19 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 政院規畫振興券救餐飲 侯友宜：樂見其成。（新北市府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 搶救餐飲業，行政院擬再度發放振興券，新北市長侯友宜表示，三級警戒餐飲業等百業蕭條，不管是振興券或是其他的方式，只要有助於這些受到傷害的行業及早恢復生氣，讓台灣的經濟能夠再度的往前走，他都樂見其成。 侯友宜說，在防疫這一段時間裡面，餐飲業因在警戒三級受到嚴重的衝擊，更應該及早讓餐飲業或是受到傷害的其他行業，能夠快速的經濟復甦。 防海岸線成破口 侯友宜提醒：台灣是個海島型國家 曝新北市一德政 羅智強：柯文哲和其他縣市都該學起來 #餐飲業 #振興券 #侯友宜 #樂見 #傷害 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嚴防走私成國門漏洞 侯友宜：應比照入境普篩標準 15:472021/07/18 生活 新北＋7這區1人最危險 侯友宜：家人眾多仍在疫調 14:412021/07/18 生活 7月26日後降級 侯友宜：自己也樂見 10:492021/07/18 生活 26日解封有望 侯友宜籲民眾低度活動「做好最後一哩路」 11:042021/07/18 生活 篩檢站為阻斷傳播鏈功臣 侯友宜：解封後仍會持續運作 11:462021/07/19 生活 新北防疫基金達4.7億 36萬人受惠 04:102021/07/19 地方新聞 陳政聞閃辭止血 在野黨籲查清楚 04:102021/07/19 焦點要聞 公布解封相關政策 侯友宜：明天跟市民報告 11:002021/07/18 生活 漁港防疫措施 侯友宜：外籍漁民落實分流、分食 11:372021/07/18 生活 看完總統大選民調 媒體人：2024這大咖將成藍營「浮木」 21:032021/07/18 政治 柯示警 一放鬆個案數就會飆回去 04:102021/07/18 焦點要聞 生活熱門新聞 烟花撲台7縣市恐發陸警 彭啟明曝放颱風假機率 - 生活 「印度神童」曝疫情高峰時間點 最新影片點名台灣 - 生活 新增24件接種疫苗後死亡事件 AZ、莫德納各半 有人施打當天去世 - 生活 雙颱共舞 第7號颱風「查帕卡」生成 路徑曝光 - 生活 高端疫苗適用20歲以上成人 陳時中曝接種計畫 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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