中央疫情指揮中心宣布7月13日起，風景區、國家公園、登山步道、遊樂園等戶外區域、適度鬆綁部分措施，日前太平區一對吳姓夫妻忍兩個月的登山癮一早就開車前往太平區與新社區交界的小百岳暗影山步道，未料竟迷失在雜草亂竹中，幸經員警入山搜索兩小時，終於找到吳姓夫妻檔，順利引導下山至停車處，解除這場驚魂記。

太平警分局頭汴派出所警員廖晉賢日前中午12點多執行勤區查察勤務，接獲民眾報案，稱「在太平區與新社區交界之暗影山步道迷路，並告知起點是從新社區北稜方向入口進入，請求協助。」

員警先行安撫焦急情緒，並趕緊聯繫住在附近的熱心居民，透過他們對山況的瞭解，一路前往登山步道入口，該步道登頂海拔約997公尺，員警及山友一行人依據吳姓夫妻的口述山區地形入山搜尋，沿路雜草亂竹，又因近期疫情因素人煙稀少，山徑已逐漸不明顯，約2小時的搜尋，終於在一處陡坡的平台上發現兩人身影，驚慌之餘所幸無大礙，最後順利助其脫困。

吳姓夫妻表示，平時兩人就喜歡登山健行，假日趁空檔時間一早就相約前往暗影山步道走走，不料卻因山況不熟悉受困山中，非常感謝警方熱心協助助脫困。