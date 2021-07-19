大陸商務部部長王文濤今（19）天宣佈，經國務院批准，在上海市、北京市、廣州市、天津市、重慶市，率先展開國際消費中心城市培育建設。

《北京青年報》報導，2016年，大陸國務院辦公廳發佈的《關於進一步擴大旅遊文化體育健康養老教育培訓等領域消費的意見》，正式拉開積極培育國際消費中心城市的序幕。

2019年，商務部等14部委聯合公布的《關於培育建設國際消費中心城市的指導意見》，又進一步明確了具體工作目標和重點任務。

進入2021年，「培育建設國際消費中心城市」被正式寫入大陸「十四五」規劃和2035年遠景目標綱要草案。

今年以來，大陸不少地方掀起打造國際消費中心城市的熱潮。北京此前對外發佈的建設國際消費中心城市「十大專項行動」則突出北京特色，全力將北京培育建設成為傳統文化和現代文明交相輝映的全球旅遊目的地。

北京市商務局今（19）日發布消息稱，根據選址中國數據顯示，今年上半年，共有434家首店（含旗艦店）落地北京，已超出去年全年首店入駐數量近250家，呈現出爆發式增長態勢。