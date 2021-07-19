台積電創辦人張忠謀16日出席APEC非正式領袖會議喊話，台灣需要盡快取得更多疫苗；而台北市長柯文哲也在昨(18)日的節目專訪中透露北市考慮自購疫苗；對此，資深媒體人黃暐瀚表示，全台灣都知道疫苗是解決目前緊張疫情最好的辦法，想盡辦法要找疫苗，「就只有陳時中不懂，認為台灣疫苗已經夠了」。

除了在APEC中喊話外，17日張忠謀也在總統府記者會中表示，「針對新型冠狀病毒疫情，中華台北能夠協助，我們也願意並且準備好，以自身的知識跟經驗，提供協助，但也和其他很多APEC成員一樣，需要盡快取得，更多的疫苗。」

黃暐瀚指出，在這句話中，埋藏著民進黨的3顆大地雷，首先是稱病毒為「新冠肺炎」，第二是自稱「中華台北」，最後則是認為「們需要盡快取得更多的疫苗」；這三點在民進黨眼中簡直是大忌，如果是從柯文哲或是任何藍營的政治人物口中說出，那麼肯定會被罵得體無完膚。

但是他是張忠謀，所以沒關係。不過黃暐瀚指出，現在台灣的疫苗問題真的亟需解決，柯文哲也在昨日提出「北市自購疫苗」的想法，不管是地方或是民間都拚命想辦法處理，但看起來就只有陳時中不懂這件事情的急迫性。

黃暐瀚指出，現在台灣疫苗的狀況就像是一家5口的家庭要去看電影，父母卻只買了2張票，一家站在電影院外乾瞪眼，直到有其他人臨時不看了，送了他們家3張票，才成功進場；這時候爸爸竟然還高呼「我們的票夠了！」

黃暐瀚表示，台灣的疫苗自購1981萬，後續才靠美日、鴻海、台積電、慈濟等的贈送，才又增加2087萬，但「別人送的比自己買的還多」，這到底是甚麼樣的採購概念？