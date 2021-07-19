大陸浙江省寧波市發生女大生疑似遭外籍教授殺害案件。（截自微博畫面）

女大生家屬控訴校方態度冷血。（截自微博）

大陸浙江省寧波市日前發生一起駭人凶殺案，一名23歲的寧波工程學院陳姓女大生，驚傳遭外籍教授亂刀砍死，臉部被砍數10刀幾乎全爛，頸部大動脈上有一道深深傷口，疑似致命傷。家屬要求學校給交代，但校方僅冷淡回應，因「事故在校外發生」，因此除了退還學費外，將不會提供任何幫助，要家屬自己走法律途徑。

綜合大陸媒體報導，浙江寧波鄞州公安分局通報，14日晚上，鄞州區通途路世紀大道附近樹林中發生命案，一名女性被害。警方次日凌晨拘捕一名外籍男性疑犯，但沒有披露其身份及作案手法。疑犯供述因「感情糾紛」行兇。警方透露，死亡地點距離學校約1公里，事發當晚死者獲兇徒打電話相約後騎車外出。目前案件正在進一步調查中。

根據警方調查，兇手身份竟是校內50多歲的外籍英語教師沙迪德·馬丁（Shadeed Abdul Mateen），他疑似追求陳姓女大生屢次遭到拒絕，案發當晚將陳女約出來後，持刀在草叢中向她的臉部砍了數10刀，且頸部大動脈也有一道很深的致命刀傷。

據陳女家屬描述，接獲噩耗趕到派出所，經過DNA確認死者就是自己的女兒，他們想看看女兒遺體，一開始警方還勸阻，怕他們看到「會暈倒」，最後他們堅持要看，一看真的差點暈倒，女兒臉上有10幾道刀痕，脖子大動脈上還有一刀很深很深。

家屬控訴，原先想進學校拿女兒遺物，但校方以「有損學校名譽」為由拒絕，且強調「事故發生在校外，與學校無關」，要他們走法律途徑。因此家屬只好到校門口抗議、發傳單，試圖讓更多人得知此事的真相，當地警方也強調，絕對會「辦成鐵案」。

另有網友爆料，寧波工程學院自案件爆發後，始終沒有道歉、賠償之意，甚至向校內學生威嚇，「如果想順利畢業，就別回應任何關於此事的提問」。