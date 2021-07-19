台灣目前有AZ、莫德納兩個疫苗廠牌，未來還有鴻海、台積電購買的1000萬劑輝瑞/BNT抵台，要打哪種疫苗讓民眾很苦惱，台北市立聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰分享近期英國的研究，針對38萬民眾打完兩劑疫苗的保護力，AZ是79%，輝瑞/BNT是80%，兩者真的沒有差異。

蘇一峰昨（18日）晚在臉書貼出，最近英國的研究，發現英國人施打BNT與AZ疫苗的效果是相同的，該研究是英國科學家從2020年12月1日到2021年5月8日，總共收集38萬3812位英國民眾的資料，發現只打一劑新冠疫苗21天之後，AZ保護力是61%，輝瑞/BNT是66%，而打完第二劑後，AZ的保護力是79%，輝瑞/BNT是80%。

蘇一峰表示，從英國真實世界看起來「AZ疫苗與BNT疫苗兩者沒有差異」，這對台灣許多打AZ疫苗的民眾可能是一個好消息，也鼓勵大家選擇打AZ疫苗。但他也表示，該論文摘要只有著重討論AZ和輝瑞/BNT的防禦力沒有差別，可是主文的圖表卻不是探討AZ和輝瑞/BNT的防禦力，「說不出的怪！」

對此，網友紛紛留言：「AZ有擋人財路的嫌疑」、「保護力一定都有，只是怕副作用吧！」、「我覺得民眾在乎的不是多少趴數的保護力，而是AZ有血栓的副作用」、「莫德納、BNT會引起心肌炎，都有副作用」，也有人表示「保護力相同，考量自身病史風險，選副作用低的」。