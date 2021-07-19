據路透報導，馬里軍方表示，馬里北部一個建築工地上週六遭到武裝分子入侵搶奪設備，同時劫持3名中國公民和兩名茅利塔尼亞人。

軍方聲明稱，襲擊發生在距離克瓦拉鎮55公里的地方，該鎮是企業穿越北部沙漠的常規中轉站。目前還沒有組織宣佈對這次襲擊負責。

軍方聲明稱，被綁架者是中國海外工程有限責任公司和茅利塔尼亞築路公司ATTM的員工，兩家公司在開發這一地區時聘請了一家私人安保公司提供保護。