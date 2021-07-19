武裝分子入侵馬里北部建築工地 3名大陸公民遭綁架 12:082021/07/19 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據路透報導，馬里軍方表示，馬里北部一個建築工地上週六遭到武裝分子入侵搶奪設備，同時劫持3名中國公民和兩名茅利塔尼亞人。 軍方聲明稱，襲擊發生在距離克瓦拉鎮55公里的地方，該鎮是企業穿越北部沙漠的常規中轉站。目前還沒有組織宣佈對這次襲擊負責。 軍方聲明稱，被綁架者是中國海外工程有限責任公司和茅利塔尼亞築路公司ATTM的員工，兩家公司在開發這一地區時聘請了一家私人安保公司提供保護。 阿動亂外溢 鄰國擔憂 駐巴大使千金被綁架 力挺阿塞德 王毅反敘利亞政權更迭 #馬里 #軍方 #3名 #中國公民 #建築工地 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 張學仁30年武術底子 電影獲國際肯定 04:102021/07/19 娛樂新聞 國家卓越建設獎 竹市包辦22項 04:102021/07/19 地方新聞 高雄惡火夫妻慘淪焦屍 屋內驚現3支瓦斯桶疑人為加工 07:282021/07/19 社會 拉攏中亞 北京打造全方位疫苗夥伴關係 04:102021/07/19 產業財經 境外＋3英 美打完2劑仍染疫 04:102021/07/19 焦點要聞 奈及利亞用「梟龍」 專家：背負巨大風險 00:312021/07/19 軍事 張學仁能打能演又能導 「功夫辣媽」斜槓當播客圈粉 11:312021/07/19 娛樂 前進東奧倒數4天》桌球霸主大陸隊 今年想開五金行 04:102021/07/19 運動天地 台南國小教師 20日起施打疫苗 04:102021/07/19 地方新聞 政商團稱兄道弟 出遊品酒啖美食 04:102021/07/19 焦點要聞 美國之音分析報導》中俄關係表面好但猜疑依舊 美國制裁推動新合作趨勢（白樺） 06:432021/07/19 海納百川 兩岸熱門新聞 史無前例大封殺 亞馬遜下狠手開鍘大陸賣家 - 兩岸 - 旺報 吳亦凡被控誘騙未成年女孩 多項品牌火速切割 - 兩岸 - 旺報 陸旅遊博主在戰亡士兵碑前拍照闖禍 新疆檢察介入追責 - 兩岸 - 旺報 日凌干擾 火星探測器總設計師：9月天問一號將失聯一個月 - 兩岸 曾指控病毒是實驗室製造 閻麗夢與其資助者郭文貴反目成仇 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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