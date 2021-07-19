為擴大搶宅食經濟商機，並為滿足消費者在家享美食的需求，瓦城泰統集團除持續優化外帶外送服務，今(7/19)日宣布線上美食平台「瓦城商城」正式上線！首波推出四款冷凍「泰式料理包」，精選消費者最愛的4款人氣美味，包含「綠咖哩椰汁雞」、「椰汁炒牛肉」、「辣炒豬肉」、「酸辣蝦湯」，將需要耗時燉煮的泰式經典菜轉化為可長期保存的冷凍料理包，100%完美重現店內份量與美味，只要簡單按指引覆熱就能輕鬆上桌。

此外，「瓦城商城」也販售大人小孩都愛的「泰式酸辣乾拌麵」，未來也會持續拓展商品種類，提供消費者最優質的美味享受。

歡慶商城上線，瓦城並推出優惠，即日起至7/28日前，限時全品項滿仟8折。此外，另限量推出「綠咖哩椰汁雞」買一送一優惠，等於一包140元就可以將人氣咖哩帶回家，每單限購1組。瓦城商城並推出有菜有湯的1+1超值組，凡選購「酸辣蝦湯」搭配任一料理包品項，即享組合優惠價570元。經典全享5包組，包含「綠咖哩椰汁雞」、「椰汁炒牛肉」、「辣炒豬肉」各一份，與2份「酸辣蝦湯」只要1350元，平均一道菜只要270元，宅食消費者可用划算價格吃到媲美餐廳水準的泰式美味。

疫情宅在家的生活比想像中忙碌，更有許多家長要工作還要顧小孩，沒時間煮飯，現在用瓦城泰式料理包就能快速出一桌好菜！相較市售料理包多以單人份為主，瓦城特別推出與店內相同份量的料理包，簡單覆熱即可食用，適合家庭一同享用。不只份量與美味依舊，每一道菜售價也與店內相同。

「瓦城商城」首波推出「綠咖哩椰汁雞」將泰國綠咖哩拌入嚴選鮮嫩雞肉片，及口感豐富的鮮脆長豆丁，香濃微辣很下飯。「椰汁炒牛肉」將泰式紅咖哩中加入乳化的椰漿，微辣的濃郁奶香配上份量十足的精選牛肉片，彷彿置身泰國。瓦城招牌「辣炒豬肉」以帶有嚼勁的台灣豬絞肉，搭配辣椒、番茄、九層塔等配料拌炒，香氣撲鼻、酸辣過癮；最後還有鮮甜美味的世界三大名湯「酸辣蝦湯」，加入天然的南薑、檸檬、香茅等香料，適合炎炎夏日享用。