國內疫情趨緩，搶攻微解封旅宿商機，台南遠東香格里拉飯店以國人最愛櫻桃烤鴨結合住房，於7月19日至26日推出「微度假解鴨」住房專案快閃優惠， 8月31日前，雙人入住雅仕套房兩天一夜，每房5688元，三天兩夜每房9488元，7月21日前完成付訂再享九五折，每房最低5404元，入住含早餐、傍晚雞尾酒小點、櫻桃烤鴨三吃、客房餐飲及外賣部「品香坊」自製商品九折之外，再加贈精選紅酒一瓶及價值3000元飯店住宿餐飲抵用券等好禮。

台南遠東香格里拉飯店全面嚴格執行各項防疫措施，以專業消毒劑加強清潔所有客房與公共區域、控管客房全面降載、館內設施使用分流管制、服務人員均配戴口罩、護目鏡或面罩、並提供殺菌洗手皂於讓賓客使用；飯店內食品安全與衛生，由專業管理經理人全面執行高標準的管理機制，從採購、驗收、切肉加工、烹調到服務，皆嚴格遵守食品安全管制系統(HACCP) 與香格里拉酒店集團食品安全管理系統(SFS)之規定，提供民眾安心旅宿及餐飲服務。

「微度假解鴨」住房專案，雙人入住27坪雅仕套房，主打享受專人送入房內超人氣櫻桃烤鴨三吃，由醉月樓許忠賢主廚特選2.8至3公斤的櫻桃鴨，經醃製、打風、純麥芽糖上色、風乾等繁複製程準備，再將櫻桃鴨爐烤至皮酥肉嫩，獻上片皮鴨捲餅、上海油淋鴨骨架或蠔皇蔥薑焗鴨骨(二選一)、及西瓜綿草菇鴨湯，美食搭配隨房贈送精選紅酒，飯店度假吃好住好安心又輕鬆。

入住期間，還可享有雙人豐盛早餐、豪華閣貴賓廊傍晚雞尾酒及小點與加購EasyGo外帶餐點九折優惠；退房時，每房再加贈價值3000元飯店禮券，適用於台南、台北遠東香格里拉住宿與餐飲以及位於板橋的館外餐廳Mega 50。