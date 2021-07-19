據香港《明報》報導，香港教育局更新學校聘任教學及非教學人員須注意事項。局方發通告提醒學校，要透過不同途徑，要求教師簽署承諾，或向教師發指引，清楚列出學校對教師在專業操守的要求和期望，並提醒應徵者，如獲受聘須承諾秉持教師專業操守，為學生樹立良好典範，謹言慎行，包括注意其社交媒體言論，因有關言論可能影響學生及社會人士對教師團隊的信心。

報導稱，香港教育局提醒學校，在聘任階段，要在職位申請表或其他文件列明，「如受聘者虛報資料或隱瞞重要事實，或會面臨被刑事檢控，而學校亦可能將其解僱。」

至於在職教師，舊通告提及，「當教師知悉自己涉及任何進行中的刑事調查或訴訟，如被警方逮捕或拘捕必須即時向學校報告。」

新通告列明新學年做法，2021／22起，香港教育局會為所有註冊教師每3年一次全面刑事紀錄查核，杜絕漏報、隱瞞或未報而出現遺漏，進一步保障學生福祉。

報導稱，如果學校發現教師有漏報或隱瞞，應按事件性質和嚴重性採取適當追查，包括考慮暫停有關教師職務，甚至將其解僱。