一份外資報告帶動網家(8044)近日漲勢強勁，今天股價創下兩年來新高價，比價行情效應，創業家(8477)再登漲停，來到去年5月以來最高價，91APP*-KY(6741)更一舉突破上櫃以來新高，衝上400元，今天最高來到漲停價402.5元。

網家的起漲，來自於外資突然的一篇報告，認為網家成長主要因專營B2C服務，預估年營收複合成長率到2025年達15％。且今年將從去年的占零售業績比重12％升高到20％，非3C商品比重從28％提升到40％有助改善獲利，而擴充倉儲與配送物流業務，擴大配送業務，新的物流中心啟動，提高明年營運效率。

但內資法人中性認為，雖然公司今年5、6月因疫情帶動營收攀升，年增率13～20％，但卻低於主要競爭對手的47～52％，主要受限於倉儲大型化及半自動化，出貨延遲，導致部分客戶轉訂單至同業，倉儲規劃落後同業，持續壓抑成長動能，加上今年衝刺支付業務交易量，回饋機制恐使支付公司虧損擴大，拖累獲利改善速度，內外資看法呈現不同調。但股價今天反映第三天，盤中越過150元，創兩年來新高。

創業家受惠於疫情帶動營業額谷底翻身，5月、6月營收轉正，6月更擴大到4.7億元，是去年4月以來最高，甚至高於去年雙11旺季，年增率34.7％。下半年為電商傳統旺季，公司也認為，藉由營運策略敏捷調整，帶領營銷指數健康成長，並透過資源整合，以及系統內部CRM工具、點數回饋機制優化，希望下半年能繳出夠優異成績。

91APP*-KY是今年上櫃的一匹黑馬，5月25日以66元掛牌以來，一路創高，甚至是少數新掛牌公司，上櫃不久就被處以處置交易的一檔股票，而在7月12日解除「管制」後，近三個交易日隨著網家強勁漲勢，再度連三紅，今天更達到400元的掛牌新天價。