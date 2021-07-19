《商情》美元走強 LME期銅跌0.50％ 11:442021/07/19 時報資訊 呂方維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因Delta病毒變體的傳播激增，使投資者對全球經濟復甦感到憂慮，紛紛將資金轉移到安全的地方，美元走強徘徊在數個月高點附近，令以美元計價的金屬價格對其他貨幣持有者來說更顯昂貴而降低吸引力，致倫敦(LME)銅價周一(7/19)下跌。 周一(7/19)截至台北時間11:10，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅下跌0.50%，報每公噸9,380美元，盤中最低一度跌至每公噸9,371.5美元。(商品行情網) 《商情》運價不振 BDI指數續跌逾1％ OPEC＋圓滿落幕油價大跌 #LME #走強 #期銅 #Delta #變體 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》需求強勁 紐約棉花反彈近1％ 10:022021/07/19 財經 《盤中解析》台積閃綠光 台股挫百點 12:012021/07/19 財經 人民幣在岸價早盤跌逾百點 11:102021/07/19 財經 北部男混打3疫苗 指揮中心：非愈多愈好 04:102021/07/19 焦點要聞 《港股》科技疲弱 恆生跌破兩萬八 10:192021/07/19 財經 台中家教男趴趴走跑遍雙北9大區 10天開房6次疑遭感染 16:532021/07/18 生活 《熱門族群》鎳價續漲 不鏽鋼族群剽悍 10:362021/07/19 財經 曝新北市一德政 羅智強：柯文哲和其他縣市都該學起來 08:562021/07/19 政治 工商社論》影響下半年國際油價走勢的三大因素 04:102021/07/19 財經要聞 陸實驗室研究顯示 智飛疫苗抗Delta變異病毒有效 13:252021/07/18 兩岸 【疫情悲歌】麻痺兒中風母也失業 靠「低收補助＋老人年金」強撐 07:082021/07/19 社會 財經熱門新聞 39歲定存1500萬 遭理專臭罵「不會理財」真相曝光網全怒了 - 財經 內外資大逃殺 台積電600爆掉 散戶回頭找這3檔 - 財經 《其他電子》外資升價 尖點高升 - 財經 - 時報資訊 台灣第3代半導體神秘大咖 靠這3場關鍵戰役稱霸業界 - 財經 運價狂飆 美供應鏈陷巨大災難 企業曝真實慘況 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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