因Delta病毒變體的傳播激增，使投資者對全球經濟復甦感到憂慮，紛紛將資金轉移到安全的地方，美元走強徘徊在數個月高點附近，令以美元計價的金屬價格對其他貨幣持有者來說更顯昂貴而降低吸引力，致倫敦(LME)銅價周一(7/19)下跌。

周一(7/19)截至台北時間11:10，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅下跌0.50%，報每公噸9,380美元，盤中最低一度跌至每公噸9,371.5美元。(商品行情網)