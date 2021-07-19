自今年5月以來，本土疫情來得又快又急，對國內各項產業衝擊甚鉅，原本取得紓困資金較為困難的新創事業在行政院6月初推出紓困4.0方案後，也將獲得奧援，國發基金並特別委由兆豐金(2886)旗下兆豐銀行主辦，推出「新創紓困融資加碼方案」提供新創業者1年期最高1.345%的利息補貼，最多可以為新創業者省下近35萬元的利息。

新創事業向來受限於資格認定問題，取得資金較為困難，國發基金為協助新創事業度過疫情難關，特別推出「新創紓困融資加碼方案」，凡經國發會審查資格並核發「新創事業資格證明函」之新創事業，銀行即可據以快速認定該事業是否符合國發基金融資加碼方案的適用資格，並在新台幣2600萬元額度內提供10成信用保證，除免負擔保證手續費外，更可享有1年期最高1.345%的利息補貼，讓新創事業更容易取得紓困資金，不讓疫情衝擊阻斷創新之路。

積極推展新創紓困加碼方案，兆豐銀行張兆順董事長表示，希望透過協助國發會的新創加碼方案，力挺新創業者渡過疫情難關，有機會成為台灣的新創獨角獸。

兆豐銀行總經理蔡永義帶領企金團隊，透過分行積極關懷新創事業，除設置諮詢窗口、提供投資及融資專業經驗外，因考量疫情期間避免人員接觸，第一時間於兆豐銀行官網建置線上進件專區，各分行人員可立即掌握新創事業申請訊息，並以從速、從寬、從簡的e化簡化流程，協助新創事業取得度過疫情所需資金。