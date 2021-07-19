美系外資針對MCU(微控制處理器)提出最新看法，看好大陸市場MCU在地化比重將在未來幾年快速成長，也點名台灣MCU廠新唐(4919)，給予首評加碼、目標價155元。

美系外資表示，預計大陸MCU國產化步伐將從2017~2020年的5%，到2025年成長到20~25%，估計大陸市場在地供應商的總體有效市場(TAM)也將從2020年的3億美元擴大到2025年的20億美元，年複合年增長率為44%，其中也點名台灣新唐(4919)，給予首評加碼、目標價155元。

美系外資表示，以往大陸的MCU國產化比率一直很低，本地化緊迫性較低，也拿到較少的政策支持，主要多來自非美國的外國供應商，例如意法半導體、恩智浦、瑞薩等具有強大競爭力的供應商，但現象拱在2021年出現轉折點，大陸目前廠商技術、生態系統逐漸成熟，有鑑於代工產能短缺，來自非美國供應商均出現不同程度的短缺，但在地MCU公司可以提供更多、更全面的產品組合以涵蓋不同的應用。

美系外資表示，2020年大陸MCU市場規模約50億美元，預計到2025年，大陸總體有效市場(TAM)將擴大至20億美元，是目前的6倍之多，將轉換成在全球市佔率的成長。短期來看，全球半導體仍處於上升趨勢的後期，一般來說，不會將重心擺在MCU領域，因為大多數大中華區MCU公司第一季度毛利率多維持在35~45%的水平。

美系外資表示，大陸發展MCU本地化目前仍不算晚，相信大陸的MCU市場蓬勃發展，在2025年前是具有高增長潛力，且相信在地MCU供應商可以滲透到非關鍵汽車市場，且考慮到較為傳統的製造技術，政策風險相對較低。