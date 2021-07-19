前民進黨立委沈富雄。(資料照)

本土新冠肺炎疫情逐漸趨緩，卻陷入缺乏疫苗的窘境，對於政府近期對於疫情的處理，前立委沈富雄今(19日)在臉書直言，「民進黨政府沒有敗給病毒，而是敗在它最拿手的『政治』」，且政府的致命傷有兩項，一個是高層疫苗政策的失當，另一個是中央疫情指揮中心及陳時中指揮官的失誤。

沈富雄今在臉書指出，兩個月來，自己一直説陳時中「太苛」，而人民及「逆時中」們卻說陳不夠嚴，這就是一個非常要命的矛盾，民進黨政府沒有敗給病毒，而是敗在它最拿手的「政治」。他分析，在這場疫苗中，政府及民進黨受創最深，台北市長柯文哲及民眾黨似乎是小贏家，而人民是大輸家，經濟傷害遠大於疫情。

沈富雄指出，政府的一項致命傷是高層疫苗政策的失當，包含疫苗採購數量的嚴重不足，與到貨時程的不確定、一心要扶植國產疫苗的溺愛偏差、過度反中、抗共的拖累；另一項致命傷為指揮中心及陳時中的失誤，像是嚴重誇大疫情，採取不成比例的嚴苛手段、在野力量、學者專家、感染科醫界順水推舟將疫情渲染得比陳時中描述的更嚴峻，自然形成中央防疫政策不夠到位，是一場無心誤導而失真的內外宣、「超前部署」的窘態。

另外，沈富雄也說，「陳時中對偏高的致死率可解釋而解釋無方，對普篩猶豫導致確診數偏低及隱含的所謂『黑數』，啞口無言」。