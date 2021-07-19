本土疫情近期雖趨緩，第三級警戒仍延長到本月26日，但部分場所「微解封」，女星謝忻趁空檔去健身房運動，在社群平台曬出一組辣照，想不到有網友發現她的內褲痕跡很明顯，對此謝忻親自回應了。

謝忻昨（18日）透過IG發文：「用一身熱情的粉紅色迎接微解封的健身房，在連平常人數10分之一都不到的社交距離中微運動，也微流汗就好。」照片中，謝忻從口罩、運動裝都是粉嫩的色系，第一張她躺在健身房的地上自拍，深U內衣裡的養眼雙峰恰好在鏡頭前，另外兩張她轉到背面，賣力的使用器材重訓，零贅肉的勻稱身材令人稱羨，她坦言疫情期間的確瘦了一點。有網友欣賞這些照片時，赫然羞見亮點，留言表示：「我看到內褲痕跡好明顯抱歉。」謝忻無奈地回應：「我也很苦惱。這世界上到底有沒有真正的無痕內褲！我一直找不到『真正的』」網友建議可以改穿丁字褲，但謝忻透露自己穿不習慣。

另名網友好奇謝忻那麼快進健身房，猜測是不是打完疫苗了？謝忻表示目前還沒接種，「但是健身房他們的防疫措施做得很徹底，我今天也只是去上一對一的教練課。」看到有網友哀嚎戴口罩運動很不習慣，謝忻感同深受，坦言做重訓或肌耐力訓練戴口罩雖然還可以接受，但如果從事有氧運動就無法。

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