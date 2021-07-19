4月2日台鐵太魯閣號出軌重大事故釀成49死、逾200傷，交通部5月已完成行政調查報告但並未公布，18日傍晚突然公布，且維持原本懲處，最高只到台鐵副局長。對此台鐵產業工會19日回應，認為這份報告提到的問題還是太表層，僅是冰山一角。

產業工會認為，調查報告提到的問題太表層，僅是冰山一角，「在報告中沒有看到對於造成這個結果背後的整體檢討，譬如現有的標準、工作量是第一線人力能負擔的嗎？知悉現場問題仍忽視的高層責任是什麼？現有的制度能避免在第一線有缺漏時即時補正嗎？」

工會認為，如果沒有重新檢視施工現場的現行制度有無缺漏，並不是一份完整的報告，工會認為這也是社會大眾想知道的，不是出事抓戰犯而已。

另外針對懲處名單部分，工會仍認為沒有看到高層為自己的決策跟行為負責任，或是檢討高層是否在監督或制度上有需要改進之處，替第一線員工報不平。