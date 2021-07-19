大陸官方穩定大宗商品價格持續出招。大陸國家發改委價格司司長萬勁松19日表示，將繼續投放批次銅、鋁、鋅等國家儲備，密切關注市場價格異常波動情況，持續加大期現貨市場聯動監管力度，嚴厲打擊哄抬價格、囤積居奇等違法違規價格行為，以維護正常市場秩序。

中國網報導，發改委19日在國新辦記者會做上述表示。萬勁松稱，5月中下旬以來，發改委會同有關部門密切跟蹤監測大宗商品價格走勢，多措並舉，持續發力。聯合約談鐵礦石、鋼材、銅、鋁等重點企業及行業協會，多次赴有關交易中心、地方及重點企業進行聯合調研和專項調查，督促企業守法合規經營，持續加強期現貨市場聯動監管。組織完成首批銅、鋁、鋅等國家儲備投放。

他稱，上述一系列舉措取得了初步成效。近期，大宗商品價格總體呈回落態勢，鋼材、銅、鋁等價格比5月份的年內高點下跌3％～14％。市場普遍預計，隨著保供穩價措施持續見效，大宗商品價格將逐步回歸合理區間。