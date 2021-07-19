瑞信證券科技產業分析師蘇厚合指出，元太（8069）電子貨架標籤（ESL）業務進入內生成長（organic growth）模式，該業務2020～2023年營收年複合成長率達30％，將推測合理股價拉升至三位數的100元，給予「優於大盤」投資評等。
從新冠肺炎疫情爆發以來，歐洲與北美客戶加速採用ESL，元太先前更宣布進一步擴張產能，其薄膜材料產能至2022年底至少將會翻倍，以支撐不斷提高的ESL與彩色電子紙顯示器（EPD）的需求。
根據瑞信所做通路調查，並參照電子貨架標籤業者SES-imagotag對產業後市觀點，蘇厚合認為，因應疫情變化，美國與亞太眾多零售業者面臨工資上漲與社交距離的要求，更願意採用ESL以降低對勞動力的依賴，研判ESL業務2020～2023年營收年複合成長率達30％。
同時，物聯網（IoT）、ESL產品占總體營收比重將從2020年的35％，至2023年增加到五成左右，且因此部分毛利率估計達65％，比起電子閱讀器毛利率30～35％高出許多，所貢獻的營業利益會比營收比重更高，來到六成。
外資估計，元太2021～2023年每股純益各是4.31、5與6.16元，年增率維持在高檔的16～35.5％之間。
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