莊男拾獲信用卡拿去超商盜刷。（民眾提供／陳淑娥台中傳真）

台中市莊姓男子上月拾獲一張信用卡，不但沒物歸原主或交付警方處理，反將信用卡正反兩面貼上貼紙變裝成悠遊卡，涉嫌在大甲、外埔等超商盜刷19筆，共計9500元，銀行發覺消費異常通知楊姓被害人，楊女才驚覺信用卡已遺失。大甲警分局14日獲報後，隨即隔天逮到人，全案訊後將莊嫌依詐欺、侵佔罪嫌函送法辦。

大甲警分局表示，大甲派出所14日接獲30歲楊姓女子報案，自己一張悠遊信用卡遺失遭盜刷。

大甲派出所逐筆調閱店家超商及路口監視器，交叉比對相關結合特徵、使用車輛後，鎖定符合特徵33歲莊姓嫌犯，15日循線在其住處查獲，並起出楊姓被害人信用卡一張，莊嫌坦承犯行不諱。

調查指出，莊嫌在路上拾獲楊女信用卡佔為己有，還將信用卡正反兩面貼上貼紙變裝成悠遊卡，以規避商家察覺，他利用該信用卡免簽名小額500元刷卡功能，從6月初到7月初期間，連續至超商等處盜刷19筆，共計9500元，信用卡中心查覺消費有異後，致電楊姓被害人，楊女才驚覺信用卡已遺失並遭盜刷。

大甲警分局李建興表示，信用卡綁定小額付費功能雖有其便利性，不須持卡人簽名確認，亦不須過卡，僅須感應電磁紀錄即可付費，但若持卡人遺失卡片又因不常使用，致未能即時發覺遺失而向銀行申請止付，這期間恐遭有心人士利用，如今電子支付日益興盛，已成日常生活的一部分，提醒民眾除妥善保管外，應養成定期檢查的習慣，以免自身權益受損。