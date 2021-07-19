台灣疫情嚴峻之際，行政院5月中旬推出「實聯制」藉此掌握確診者的足跡，然而，上路至今約2個月疫情趨緩，新北市基層警仍需土法煉鋼一一調查，想要調閱「1922實聯制」資料難上加上。對此，衛生局回應，1922資料僅供輔助，須由衛生局代為向申請，如今確診個案減少，約數小時至1天中央資料即可回傳。

基層警抱怨說，行政院於5月中旬推出「實聯制」，就是為了方便疫情，同仁們也支持精準疫調，嚴防疫情擴散，然而，並非每個確診者都相當老實，若可以有1922實聯制資料佐證，勢必可以事半功倍，更能達到所謂的精準疫調，也不會讓「台中家教男」事件重演。

「上路2個月，調閱資料難！」基層警說，中央政府編列了8億元補助電信公司，但礙於行政流程等，接獲到確診者資訊後，僅能一一致電詢問，遇到不願意配合的確診者，還需以偵辦刑案技巧一一突破，聽聞老學長就抱怨說「怎麼要我們刑事的做這個！」

另一名資深小隊長說，若疫調時手邊有1922實聯制資料，將可大幅提升疫調精準度，如今確診人數少，上級長官不斷強調要精準、要確實，然而，確診者不老實，巧婦難為無米之炊。

衛生局則表示，目前疫調由警察局協助，1922實聯制資料為輔佐資料，警察透過警政方式調查更為快速、方便，調閱資料須向疾管署申請，如今確診案例下降，調閱時間大約數小時至1天，中央資料就會回傳，若警方有需要或特殊個案，都會協助向中央申請調閱資料。