新竹某科技公司李姓總經理，去年開車直接從內側車道「插隊」右轉，被員警攔下卻拒絕提供證件，僅留下一句「要開罰單就開吧」就離開，後來被認定拒檢逃逸，包含違規右轉在內，共挨罰2萬600元並記點、吊扣駕照。李男提告抗罰，台北地院行政訴訟庭認為違規事實明確，判他敗訴，可上訴。

李男2020年9月6日下午駕駛租賃車，行經台北市復興南路一段、忠孝東路四段路口處時，從內側車道直接違規右轉，當場遭員警目擊攔查，李男卻拒絕盤查，逕自開車離開現場，因而遭警加碼舉發「拒絕停車接受稽查而逃逸」，分別挨罰600元並記點1點、2萬元並吊扣駕照。

李男提告主張，當天下午因SOGO百貨前有多部臨停車輛，他右轉復興南路後被攔查，有先停在路邊，向員警說明路況，但太太和小孩皆在車上，因此告訴員警「你要開罰單就開吧」，隨後才慢慢開車離開。

李男強調，當時他是在路況不允許的情況下，才從右邊第二道右轉，因此不服取締，如果不服取締就要處罰逃逸和吊扣駕照6個月，是否過重？他身為某科技公司總經理，公司在新竹，住家在木柵，平日上下班都是自己開車，一家三代同堂，也只有他在開車。

法官勘驗員警拍攝的畫面，當時有許多車輛都依序在右轉車專用道排隊等待右轉，李男的車則從外側第2車道「插隊」右轉，違規事實明確；員警攔下李男後要求出示駕照，李男表達不滿後就關上車窗，不顧員警勸阻及拍打車身，開車離開，拒絕接受稽查而逃逸的違規事實也很明確，因此判李男敗訴。