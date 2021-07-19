本土疫情三級警戒，全島宅家救國讓外送餐需求大增，許多暖心事件也隨之傳出，如臉書社團「爆怨2公社」日前就有一名女網友PO文，稱自己周末懶得下廚，索性就叫了熱炒外送，但她取到餐後卻嚇壞了，因為擺盤裡不只出現一大碗「白飯巨獸」，佛心老闆還免費贈送一大鍋熱湯，讓網友看了一秒暴動、羨慕不已，跪求提供熱炒店地址。

士林一家知名熱炒老闆太佛心，外送餐裡不僅有「白飯巨獸」，還免費送一鍋熱湯。（圖／FB_爆怨2公社）

根據臉書社團「爆怨2公社」該文內容，女原PO因為週末懶得下廚，但又想在家防疫，於是訂士林一家相當知名的熱炒外送。但她萬萬沒想到，餐點裡暗藏一大盆遠看如山的巨大「白飯巨獸」，以及一鍋免費熱湯，其他菜也都份量十足，讓人光看就食指大動。

不過可能原PO畢竟是女生，胃口沒有那麼大，因此她打趣地在文中提到「星期天不下廚點外送，我要爆怨，老闆很親切，可是老闆，我沒有點白飯怪獸啊」，還直呼可惜，因為白飯實在太多，最後她只吃了不到三分之一。

此文一出，隨即引發網友熱議，大家都覺得該熱炒店老闆實在太佛心，因此紛紛跪求熱炒店地址，並玩笑直呼「這要檢舉群聚了啦！這是10人份的飯量了！」「我還以為那顆是壽桃」、「這白飯也太超值 」、「老闆很有自信菜很下飯」、「好有誠意的老闆」。