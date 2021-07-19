「嘿！阿那只有我在喊啦？是沒有人來上課喔？」手擺在耳朵旁，要求大批學員跟著她邊跳舞邊嘶吼，與台下打成一片的有氧老師宛宛，任誰都看不出來，平時是正經八百的會計人員。

「金嘛翻面，不要偷懶，就是妳！我還沒要休息！偷懶的我詛咒你變胖喔！」專業的宛宛上起課來既嚴厲又搞笑，一般1堂課以60分鐘為主，但宛宛低頭看IPAD播放清單又說：「今天想讓大家跟上最新流行，再加碼新歌2首沒問題吧？大概會到9點半，不出聲就當妳們答應了」，一下課不少學生直接癱軟在地，直呼何必花錢來受罪。

當然，她不只是一昧嚴格要求，更時時留意學生們的狀況，若遇上體力不支、或動作跟不上的學員，她不會當場點破使其難堪，會將動作放慢、或是改成強度較低的訓練，再告訴學生，「現在有兩種版本，簡單版、複雜版，選擇妳要的就好」，不少初學者都大讚她的體貼細心。

長髮大眼、白皮膚、個子不高的她，志氣卻比誰都高，因為對運動及舞蹈有著高度興趣，10年前開始著手運動證照之路，當時她在救國團擔任全職會計，工作之餘不斷學習如何教學，假日更自掏腰包更南來北往，舉凡台北、高雄、台中，為的就是拿下AFAA（美國運動體適能協會台灣分會）各項證照。直到現在，她手上握有ZUMBA、有氧、墊上核心、肌力訓練等數不清的師資證書，而她卻未因此而自滿，迄今假日依然持續進修。

有趣的是，由於課堂上她的手機得播放音樂，每次和學生想錄影就得請學員貢獻手機，她總是忘記按下重要的錄影鍵，只好全員重跳，被她笑稱「真是逆來順受的乖寶寶」。