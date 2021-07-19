國防研究院與資策會近期聯合出版PTT調查報告，內容質疑針砭時事的網友口徑和對岸認知作戰一致，引發PTT鄉民不滿。民進黨立院黨團副幹事長黃世杰今日於線上記者會回應，各種觀點都可以討論，只是給大家參考，不需要放大或是大驚小怪。

綠委王定宇昨日在臉書轉錄了國防研究院與資策會近期聯合出版《激化情緒對立的口水戰：PTT八卦版COVID-19疫情輿論分析》報告，報告內容提到，這次研究共篩選出47個PTT活躍帳號，其立場與對岸對台政治宣傳立場高度相符。王定宇還說，PTT八卦版佈滿柯文哲的網軍，更充斥對岸對台認知作戰的言論。

但此調查報告引發PTT鄉民不滿，認為執政黨把所有針砭時事的言論全部打成「對岸同路人」。昨天消息一出後，在PTT上引發眾多討論，甚至還有鄉民擔心PTT是否會被民進黨下令關站。

民進黨立院黨團幹事長劉世芳表示，研究員是做一個分析比較，這段防疫期間，很多PTT鄉民都有看到正面和負面的言論，背後是否有對岸網軍滲透分化，凡走過必留下痕跡，相信選民眼睛是雪亮的，時事議題都有政黨攻防的影子，若有不對政府會檢討，但若是要詆毀或是矮化台灣主權，這是要被批評的。

黃世杰說，自己從大學時期就開始使用PTT，也算是資深鄉民。而據了解，PTT並非政府單位，有自己的規範和自制力，國研院跟資策會所提出的報告，是從PTT公開資訊分析，其實任何人都可以去做分析報告，只是給大家做參考，外界不需要因研究單位屬性，去做特別放大解釋。

黃世杰表示，PTT上的各種觀點，有人同意有人不同意，各種輿情發展動向，大家都在看，也可以合理討論，不需要大驚小怪。

民進黨立院黨團書記長羅致政指出，PTT的各種言論都是公開資訊，也有100％言論自由，但學術研究也有100％自由，這份報告具相當的基礎才得出的結論，對於PTT的言論自由都尊重，但也尊重學術自由，不需要汙名化，應該要看背後隱含的意義。