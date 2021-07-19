由國立清華大學首次執行科技部價創計畫並成功孕育創立的捷絡生技，聚焦打造全球首創3D數位病理影像暨AI分析平台，今(19)日宣布Pre-A輪募資以新台幣7,000萬元超額達標，並獲得生物科技、電子資訊、光學設備及金融機構多家上市櫃策略投資人的支持挹注。

執行長林彥穎表示，此次募資順利完成，除了歸功於技術創新之外，公司成立初期就以上櫃公司標準建構經營管理制度，新資金將用於竹北生醫園區內打造全球第一3D數位病理檢驗實驗室。捷絡成功研發之3D數位病理影像暨AI分析平台整合病理組織處理、高速顯微影像掃描及AI輔助分析等自有創新專利技術，正跟台北榮總、林口長庚、台大醫院、台北馬偕、北醫、高醫、奇美合作臨床驗證。目前已能提供醫師用電腦AI智慧分析比較檢體3D特性，看到多100倍的組織細節，輔助病理醫師做出更好的臨床決策，成為尖端的精準癌症診斷及治療利器。

林彥穎表示，成立約二年，已有監控藥物傳輸相關的成果刊登於科學期刊報導，今年也分別受邀在世界最大的臨床病理年會(USCAP2021)、美國臨床癌症研究年會(AACR2021)發表3D病理優勢。其中跟台北榮總病理部周德盈主任合作的「3D腫瘤免疫標記影像系統」能完整呈現病理組織的3D細節，清楚看見並分析腫瘤細胞型態和多項腫瘤生物標記(Biomarker)立體分布，預期可應用在藥物穿透性、早期前列腺癌病變診斷、篩選適合PD-L1標靶藥物的肺癌病人、分析腫瘤微環境等方向。

策略長張大慈也表示，儘管這兩年COVID-19疫情嚴峻，捷絡生技團隊仍全力衝刺發展商業化的產品，目前已獲得多家醫學中心、研究機構及生技公司人員採用，得到早期使用者高度的評價，展望未來，捷絡生技將進一步取得LDTS實驗室認證，以提供醫療級的臨床檢驗產品與服務，擬切入10億美元標靶檢驗市場商機。